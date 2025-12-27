кадър: Спортал

Челси и Астън Вила ще се изправят един срещу друг в мач от Премиър лийг на 27 декември 2025 г. Двубоят ще започне в 19:30 часа на стадион "Стамфорд Бридж" в Лондон.

Срещата ще бъде ръководена от главния съдия Стюарт Атуел, който ще следи за спазването на правилата в този важен сблъсък между два отбора от челната четворка на английското първенство.Астън Вила се намира в отлична позиция в класирането, заемайки третото място с 36 точки след 17 изиграни мача.

Тимът от Бирмингам има впечатляваща голова разлика от 27 отбелязани и 18 допуснати гола. Челси е само на една позиция по-надолу, на четвърто място с 29 точки от същия брой мачове, с 29 вкарани и 17 получени гола.

Разликата от 7 точки между двата отбора прави този двубой изключително важен за домакините, които с евентуална победа могат да намалят дистанцията и да затвърдят мястото си в зоната за Шампионска лига, предава Спортал.

За Вила успехът би означавал още по-солидно позициониране в топ 3 и продължаване на борбата за титлата.Астън Вила е в изключителна форма, записвайки пет поредни победи във всички турнири. "Вилианите" победиха Манчестър Юнайтед с 2:1 (на 21.12.2025), след което надделяха над Уест Хам като гост с 3:2 (на 14.12.2025).

В европейските турнири тимът на Унай Емери също показа класа, побеждавайки Базел с 2:1 в Лига Европа (на 11.12.2025). Впечатляващите победи над Арсенал с 2:1 (на 06.12.2025) и Брайтън с 4:3 (на 03.12.2025) допълват перфектната серия на отбора.

Челси, от своя страна, показва колебливи резултати с две победи, две равенства и една загуба в последните пет мача. "Сините" завършиха 2:2 с Нюкасъл (на 20.12.2025), преди това победиха Кардиф Сити с 3:1 за Карабао Къп (на 16.12.2025) и Евертън с 2:0 (на 13.12.2025). Последва загуба от Аталанта с 2:1 в Шампионска лига (на 09.12.2025) и равенство 0:0 с Борнемут (на 06.12.2025). Предстоящият сблъсък е от огромно значение за амбициите на двата отбора в борбата за топ 4.

