Днес е един от най-интересните кулинарни празници

На 12 декември е Световния ден на джинджифиловата къщичка. Това е един от кулинарните изкушения, които от няколко години са традиция у нас, а през 90-те години на миналия век, хората, гледайки филми като „Сам вкъщи“, завиждаха на тези кулинарни произведения на западния свят.

Украсени с цветна глазура, сметана и различни сладкиши, тези „сгради“ веднага се свързват със зимния празничен сезон .

Денят на джинджифиловата къщичка, както много кулинарни празници, произхожда от Съединените щати, но сега е популярен в много страни, тъй като това печено изделие се е превърнало в любим атрибут на Нова година и Коледа, независимо от установените традиции на различните култури. Традиционно се приготвя от тесто с мая с добавка на джинджифил. Между другото, според историците, хората са използвали смлян джинджифил като подправка още от древни времена. Нещо повече, джинджифилът е ценен не само заради уникалния си вкус и прекрасен аромат, но и заради ползите си за здравето, като например подобрена стомашно-чревна функция и по-силна имунна система. Освен това, печените изделия с добавен джинджифил остават свежи по-дълго и не се развалят.

Смята се също, че традицията за „строеж на къщи“ от тесто датира от Древен Рим, където жителите са строили подобни тестени жилища за боговете, които след това са яли след празненства. Първите джинджифилови сладки обаче датират от 10-ти и 11-ти век. Според една версия, те се появяват в Европа през 992 г., благодарение на арменски монаси. Други източници твърдят, че са изпечени за първи път през 13-ти век в днешна Германия и Полша, а през 16-ти век джинджифиловите човечета стават много популярни и дори кралица Елизабет I на Англия им се е радвала . Твърди се, че тя е подарявала джинджифилови сладки със собствения си портрет на чуждестранни посланици.

Немските пекари се считат за особено „успешни“ в бизнеса с джинджифилови сладки. Всъщност първата гилдия на пекарите на джинджифилови сладки е основана в Германия още през 15 век, професия, считана за изключително престижна. До 18 век джинджифилови сладки са се пекли в цяла Европа за много празници, предлагани в най-различни размери, форми и декорации. Те са се продавали в пекарни, специализирани магазини и на различни панаири.

Не е изненадващо, че традицията с къщичките от меденки се приписва и на Германия, където подобни печива се появяват през 19-ти век по време на Коледния сезон и стават особено популярни след публикуването на първото издание на известната приказка „Хензел и Гретел“ през 1812 г. Тази немска народна приказка, записана и публикувана от братя Грим , разказва историята на вещица канибалистка, която примамва брат и сестра в дълбините на гората в къщата си, направена от меденки и сладкиши. Но благодарение на тяхната находчивост, децата се измъкват от нейния плен.

Приказката била обичана от немските деца и техните родители, а къщичките от меденки се превърнали в символ на семейните коледни празненства не само в Германия и съседните страни, но и в Новия свят, където те пристигнали с немски имигранти. Оттогава тази традиция се практикува в много страни, създавайки атмосфера на празник и магия. И не само къщичките „получават цялата заслуга“. Меденки, елени, снежинки, коледни елхи, птици… красят витрини, домове, коледни елхи и камини.

