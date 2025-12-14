Днес е големия финал на култово шоу с Рачков

Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

Тази вечер ще се проведе големият финал на третия сезон на “Пееш или лъжеш”. В последните няколко месеца водещият Димитър Рачков посрещна на сцената едни от най-популярните и обичани български изпълнители в музикалното шоу – Азис, Йорданка Христова, Владо Зомбори, Софи Маринова, Михаела Маринова, Преслава, Графа, DARA, Братя Аргирови, Фики Стораро и Петя Буюклиева. Към тях ще се присъедини чаровният и много талантлив певец Орлин Павлов, който ще изпита музикалния си усет, за да избере с кого от осемте участници да изпълни последния дует за сезона.

До Мария Игнатова, Иван Христов и Андрей Арнаудов тази неделя ще застанат Дивна и Лео Бианки. Тяхната задача да помогнат на Орлин Павлов в отсяването на истинския талант сред лъжите ще включва много смях и интересни коментари. Заедно с него, съветниците ще наблюдават всяко движение и изражение на тайнствените участници.

В продължение на 3 месеца 12 български звезди, съветвани от 26 именити панелисти, избираха между 96 участници! И резултатът е 6 на 5 полза на пеещите.

Дали резултатът ще се изравни, или пеещите ще победят, зависи от последния звезден участник за сезона - Орлин Павлов.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!