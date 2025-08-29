Днес е китайския Свети Валентин

Мая Иванова. Снимка: Пиксабей

Днес е Циси - китайския Свети Валентин. Празникът на влюбените в най-многолюдната държава в света е един от най-романтичните традиционни китайски празници. Той се празнува вечерта на 7-ия ден от 7-ия месец от традиционния лунен календар. Оттук и другото име на този празник е Двойният седми фестивал .

Фестивалът Циси е тясно свързан с приказката за пастиря и тъкачката, трогателна любовна история, която ни се предава от незапомнени времена. По време на династиите Сун (960-1279) и Юан (1206-1368) в столицата са се провеждали оживени панаири, за да се продават специални подаръци и предмети за фестивала Циси.

В древността Циси е бил един от най-обичаните празници. В днешно време някои традиции на фестивала Циси все още са запазени в китайските села, но в градовете много обичаи вече са загубили своя привкус или са изчезнали напълно.

През последните години фестивалът Циси стана много популярен сред градската младеж, която го празнува като Свети Валентин.

По време на този празник китайските момичета гадаят: когато звездата Вега се издигне високо в небето, трябва да поставите игла на повърхността на водата и ако тя не потъне, това означава, че момичето е готово да си намери съпруг. Момичетата могат да си пожелаят каквото пожелаят на този ден, но казват, че само едно годишно.

В Япония празнуват подобен празник - фестивалът Танабата.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!