Днес е международния ден на любими магазини на стотици

Мая Иванова. Снимка: Пиксабей

Днес е международния Ден на магазините за втора употреба. Известни като секънд хенд или "рови, рови", те са любими на стотици.

Някои хора посещават тези магазини поради трудно финансово положение, но за други е от съществено значение да купуват стоки на по-ниска цена, дори ако стоките не са нови.

За определени категории хора посещението на магазини секънд фенд се превръща в нещо като ритуал. Те очакват нови доставки на стоки и са готови да отделят значително време за оценка на асортимента на магазина в търсене на това, което им е необходимо, или просто продукт, който ще ги заинтересува.

За определени среди от хора тези магазини стават като вид клуб, където продавачите познават клиентите си, техните предпочитания и интереси. Това е и причината много стоки да намират нови собственици доста бързо.

