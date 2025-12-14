Днес е модерно да се държите като маймуна

Мая Иванова. Снимка: pixabay

Денят на маймуната е неофициален международен празник, който се отбелязва на 14 декември. Празникът е създаден и популяризиран през 2000 г. от художниците Кейси Съроу и Ерик Миликин, когато са били студенти по изкуство в Мичиганския държавен университет. Денят на маймуната чества маймуните и „всичко, свързано с маймуните“.

Денят на маймуната е създаден и популяризиран от художниците Кейси Сороу (международно публикуван илюстратор и график) и Ерик Миликин (носител на наградата „Пулицър“ в областта на окултното изкуство и изкуствения интелект), започвайки през 2000 г., когато и двамата са студенти по изкуство в Мичиганския държавен университет. Сороу шеговито надраскал Деня на маймуната в календара на приятел, и след това за първи път отпразнували празника с други студенти по изкуство в MSU, създавайки произведения на изкуството с маймуни, носейки костюми на маймуни и имитирайки поведението им.

Празникът продължавал да добива известност всяка година, тъй като Сороу и Миликин включвали Деня на маймуната в своите произведения на изкуството и алтернативни комикси, които публикували онлайн и излагали в международен план заедно с други художници.

Оттогава Денят на маймуната се чества широко в страни като Съединените щати, Канада, Италия, Индия, Пакистан, Естония, Обединеното кралство, Колумбия, Тайланд, Турция и др.

Hallmark Cards описва празника като „ден, в който маймунските дела действително се насърчават“. Washington Post описва Деня на маймуната като ден, в който да „научим нещо за тези очарователни и високоинтелигентни примати. Или можете да използвате този ден, за да се държите като маймуна“.

Денят на маймуната е особено популярен сред активисти за правата на животните и околната среда, както и сред визуалните артисти и институциите по изкуствата. Сред честващите и поддръжниците на Деня на маймуната са Джейн Гудол, Грийнпийс, National Geographic, Националната портретна галерия в Лондон, музея Лувър, музея „Метрополитън“ и института Смитсониън.

Филми и музика за маймуни и други нечовекоподобни примати са популярни на събитията за Деня на маймуните. През 2005 г. филмът на Питър Джаксън „Кинг Конг“ беше пуснат на петата годишнина от Деня на маймуните. За Деня на маймуните през 2014 г. създателите на „Нощ в музея: Тайната на гробницата“ издадоха късометражен филм с участието на маймуната Кристъл.

