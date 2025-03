Днес е необичаен празник

Мая Иванова. Снимка: Pixabay

Необичаен и неофициален празник, но много актуален за хората, живеещи в бурния ритъм на съвременния свят - Денят на разходката в парка (Take a Walk in the Park Day), се отбелязва ежегодно на 30 март.

Основната цел на този ден е, разбира се, да привлече вниманието на всички жители на града към такъв обикновен и, изглежда, очевиден начин за почивка като разходка в парка.

Много жители на големи и дори на обикновени градове нямат възможност редовно да излизат сред природата или извън града, за да се отпуснат и да получат сила и енергия на чист въздух. За хората, живеещи в съвременния свят, обективната реалност е задала много висок темп на живот, което не може да не се отрази на състоянието на нервната система и общото здраве.

Статистиката показва, че системният стрес и депресията вече са се превърнали в стабилна характеристика на нервната система на жителите на града. Но ходенето по 30 минути на ден, според лекарите, може да има огромни ползи за здравето - не само по отношение на изгаряне на калории и отслабване, но и за повишаване на имунитета, намаляване на риска от затлъстяване, диабет тип 2 и някои видове рак. Освен това ще помогне за увеличаване на сърдечната дейност, понижаване на кръвното налягане и подобряване на настроението.

Между другото, според британски лекари престоят сред природата (и по-специално в парка) има възстановителен ефект върху човешкото тяло, който не може да се сравни с пазаруването или посещението на кино.

Разходките в парка, далеч от праха и шумните магистрали, могат да подобрят настроението и да намалят стреса, както и да доставят естетическо удоволствие. В крайна сметка красотата на природата е способна да прави чудеса. Изследванията показват, че хората, които се разхождат или се разхождат в зелени площи, обикновено са по-щастливи от тези, които не го правят.

