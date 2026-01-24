Днес е поклонението пред писателя Калин Терзийски

снимка: Булфото

Поклонението пред писателя Калин Терзийски е днес, 24 януари, в ритуалната зала на Централните софийски гробища от 13:30 часа. Той почина на 22 януари, съобщи неговият брат Светослав Терзийски.

„Една измъчена, но велика душа напусна мизерния ни свят. Тук беше тясно за него, дано небето го побере", написа в профила си във Фейсбук Светослав Терзийски, предаде БТА.

Калин Терзийски е роден на 22 март 1970 г. в гр. София. През 1988 г. завършва Националната природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов“ със специалност „Биотехнологии“. По това време той пише първите си стихотворения в сюрреалистичен стил „Стихове на тъмно“.

