Днес е последният ден за подаване на заявления за допускане до държавните зрелостни изпити

Снимка: Булфото

До днес - 20 февруари, е срокът за подаване на заявления за допускане до държавните зрелостни изпити и до задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация, се посочва в графика за организиране на матурите, публикуван в сайта на Министерството на образованието и науката МОН.

Подаването на заявленията за държавните зрелостни изпити и за изпитите за професионална квалификация, регистрирането на заявленията в единната информационна система за изпити и прием (ЕИСИП), и издаването на служебни бележки започна на 5 февруари, припомня БТА.

Задължителният държавен зрелостен изпит по български език и литература в 12-и клас ще се състои на 20 май от 8:30 ч.

Вторият задължителен държавен зрелостен изпит и задължителният държавен изпит за придобиване на професионална квалификация, в частта му по теория на професията, ще са на 22 май от 8:30 ч.

Допълнителните държавни зрелостни изпити по желание на ученика ще са в периода от 26 май до 2 юни.

В графика на МОН са посочени и датите за явяване на държавните зрелостни изпити и на изпитите за професионална квалификация, които ще се състоят през сесията август - септември.

