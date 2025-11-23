Днес е празник за храм „Св. Александър Невски“

снимка: Deensel, Уикипедия

Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил възглави тържествена архиерейска света литургия в патриаршеската катедрала "Св. Александър Невски" по случай празника на храма и на свeтеца патрон.

Днес празнуваме Деня на св. Александър Невски, който е живял в едно много трудно, нестабилно време. Чрез действията си той показва, че за него приоритет е било опазването на чистотата на вярата, каза пред медиите патриарх Даниил, предава БТА.

Патриархът добави, че хората си припомнят за св. Александър Невски и неговите дела и как те биха послужили за пример за защитата на вярата в несигурните времена.

"Днес се поставят под съмнение множество традиционни ценности, особено ценностите на вярата", каза още патриарх Даниил. Той подчерта, че светът е преходен, но остават вечни ценностите на вярата.

Както писа БТА, на 23 ноември 2024 г. патриарх Даниил отслужи тържествена света литургия за 100 години от освещаването на патриаршеската катедрала. Стогодишнината от освещаването й се навърши на 12 септември 2024 г., но честването на годишнината се състоя на 23 ноември, когато е зимният празник на патриаршеската катедрала.

