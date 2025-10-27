Днес е празникът на плюшеното мече

Мая Иванова. Снимка: pixabay

На 27 октомври десетки държави отбелязват Международния ден на плюшеното мече – трогателен празник, посветен на една от най-популярните играчки в света. Макар че датите варират – някои го празнуват на 27 октомври , а други на 19 ноември – основната цел остава същата: да се насърчат приятелството, топлината и добротата. В крайна сметка това са чувствата, които предизвиква този сладък приятел на много деца – плюшеното мече.

Не е ясно точно кой или кога е учредил празника. Съществуват обаче две версии за произхода на самото плюшено мече. Според първата, то е ушито от Роуз Мичъм, съпругата на собственика на магазин за играчки Морис Мичъм. Тя видяла статия в американски вестник за Теодор Рузвелт, тогавашен президент на Съединените щати, който се смилил над мече по време на лов. Пазителите на дивеча стигнали дотам, че завързали животното за дърво, но президентът отказал да застреля беззащитната мечка. Историята попаднала във вестниците, включително като карикатури. Именно тази публикация вдъхновила Роуз да създаде плюшеното мече, което се родило през 1903 г. и, логично, било наречено „Плюшено мече“. Играчката бързо станала популярна и подтикнала семейство Мичъм да започнат да произвеждат подобни играчки.

Друга теория твърди, че мечето произхожда от Германия, а за негова създателка се твърди, че е Маргрет Щайф, която, прикована към инвалидна количка, създава плюшено мече с подвижни лапи и глава, докато се занимава с ръкоделие. Каквато и да е истината, плюшените мечета бързо набират популярност в началото на 20-ти век както в Америка, така и в Европа. Освен това има огромен брой дизайни, а плюшените мечета са били подарявани не само на деца, но и на близки и приятели.

Заслужава да се отбележи, че плюшеното мече е популярно не само сред децата; то има много фенове и сред възрастните. Плюшените мечета от началото на 20-ти век са желани от много колекционери. Например на търг на Christie's, посветен на продажбата на тези играчки, мохерово плюшено мече от 1929 г. е продадено за 90 000 долара.

„Мечо Пух“ е базиран на плюшено мече, собственост на Кристофър Робин Милн, син на автора А. А. Милн. Героят се появява за първи път в детска книга от 1926 г. и е адаптиран от Дисни за анимационни късометражни филми от 1966 г. насам.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!