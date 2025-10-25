Днес е световния ден на любима на милиони храна

Мая Иванова. Снимка: pixabay

Всяка година на 25 октомври любителите на спагети, паста, фиде, лазаня, юфка, макарони и други тестени изделия празнуват свой собствен гастрономически празник - Световен ден на пастата . Той е учреден през 1995 г. по инициатива на участници в конгрес на производителите на паста, проведен в Рим, Италия. Датата на празника - 25 октомври, е същата дата, на която е проведен конгресът.

И днес тази дата се чества широко в много страни, което не е изненадващо. В края на краищата, пастата, благодарение на своята хранителна, вкусна и здравословна природа, е популярна по целия свят и има почитатели, независимо от възраст, социален статус или националност.

Затова днешният празник има за цел да обедини любителите на този продукт в световен мащаб, да го популяризира във всичките му разнообразни форми, със специален акцент върху културните аспекти на кухните на различните страни. Това е особено вярно, като се има предвид, че в света има над 600 разновидности на паста и десетки начини за приготвянето им (без да се броят вариациите в различните добавки, подправки, сосове и други съставки).

Като цяло пастата е разнообразие от форми, направени от тесто, което обикновено се замесва от пшенично брашно (но може да се направи и от други брашна, като елда, ориз, нишесте и др.) и вода, след което се суши. Произвежда се както индустриално, така и в домашни условия.

Според историческите записи, пастата е „изобретена“ от китайците около 3 век пр. Хр. и е била известна като „ламянг“. Дори днес е добре позната страстта на източните народи към различни видове юфка. С течение на времето това ястие се разпространява и в други азиатски страни. Според една теория, пастата се появява в Европа, или по-точно в днешна Италия, още през етруския период (т.е. преди Римската империя).

Според други източници, те са пристигнали в Европа, благодарение на арабите, в Андалусия през 8 век, а след това постепенно са се разпространили в кулинарните култури на други страни. Но именно италианците са първите, които широко развиват производството на паста и нейното разнообразие, като всеки регион на страната развива свои собствени отличителни сортове паста. Ето защо Италия често е наричана „Родината на пастата“.

Самата дума „паста“ е известна от 13-ти век. Например, Музеят на спагетите в Италия пази средновековен документ, споменаващ ястието „паста“, датиращ от 1279 г. Името „спагети“ влиза в обща употреба през 1842 г., когато дългите юфка са кръстени заради приликата си с тънкия канап.

Днес пастата е придобила огромна популярност в световен мащаб благодарение на своето разнообразие, леснота на приготвяне и засищащи свойства. Освен това, диетолозите и лекарите я смятат за доста полезна; тя дори се счита за диетичен продукт поради относително ниския си гликемичен индекс, което означава, че засища глада за дълго време. Тя е полезна и за храносмилателната система, тъй като съдържа фибри, които улесняват храносмилането и усвояването на храната в стомаха. Фибрите също така помагат за прочистването на стомашно-чревния тракт и за отстраняването на отпадъците и токсините от тялото.

Витамин B и триптофан, които се съдържат в пастата, участват в ключови метаболитни процеси и имат положителен ефект върху нервната система, а оттам и върху психиката. В продукта присъстват още: витамин E, който насърчава здравата кожа и коса и играе важна роля за функционирането на женската репродуктивна система; желязото е от съществено значение за кръвоносната система и поддържането на нормални нива на хемоглобина. Важно е обаче да се помни, че всичко това се отнася само за продукти, произведени от твърда пшеница и пълнозърнести продукти. И, разбира се, умереността е ключова.

Между другото, консумацията на паста на глава от населението варира в различните страни. Според статистически проучвания, Италия остава абсолютен лидер, със средно 23 кг на човек годишно. Тунис е втори със 17 кг, а Германия е трета с около 8 кг.

