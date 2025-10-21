Днес и утре променят движението в тунел "Големо Бучино" на "Струма"

снимка: АПИ

На 21 и 22 октомври /вторник и сряда/ между 10:00 ч. и 16:00 ч. временно ще се ограничи движението в тръбата за София на тунел „Големо Бучино“ на АМ „Струма“.

Причината е ремонт на станция на мобилен оператор, съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура".

Трафикът ще преминава двупосочно в тръбата за Кулата, с ограничение на скоростта до 50 км/ч.

