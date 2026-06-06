Днес изтича срокът за премахване на оградата на незаконния град край Варна

снимка: МРРБ

Днес изтича срокът, който регионалната дирекция по горите постави на украинската корпорация КУБ за премахване на оградата на незаконното селище в местността Баба Алино. Ако това не стане, още утре ще се премине към принудително ѝ събаряне.



По данни на Регионалната дирекция по горите във Варна имотите в местността Баба Алино попадат в жилищна зона за ниско строителство, но трудно ще се превърнат в урбанизирана зона. В момента тече проверка в община Варна, предстят такива действия и във ВиК.

Прокуратурата води няколко разследвания - за незаконно строителство, фалшиви документи и бездействие на длъжностни лица, предаде БНТ.

Редактор "Екип на Петел",

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