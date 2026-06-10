Днес изтича срокът за записване на приетите на първо класиране първокласници във Варна

Кадър Община Варна

Записването на приетите деца в първи клас на първо класиране в общинските училища на Варна приключва днес, 10 юни, а общината вече обяви, че за втория етап на класирането остават 369 свободни места.

При общо 3161 обявени места за първи клас на първото класиране са приети 2792 деца. От тях 92% са класирани по първо желание, съобщиха от дирекция „Образование и младежки дейности“, пише "Морето".

Некласирани са останали 153 деца, като при 93 от тях причината е, че са кандидатствали само за училища, в чиито райони нямат адресна регистрация.

Свободните места за втория етап на класирането ще бъдат обявени на 12 юни в електронната платформа за прием. Подаването на заявления започва на следващия ден – 13 юни, съгласно утвърдения график.

От общината напомнят, че за второто класиране родителите могат да посочват само училища, в които има обявени свободни места.

Заявленията на некласираните на първия етап деца остават активни в системата. Необходимо е родителите единствено да променят или преподредят желанията си, като изберат училища със свободни места.

Ако детето е било класирано, но приемът не е потвърден в срок, за участие във втория етап трябва да бъде подадено ново заявление.

Свободните места и графикът на дейностите се публикуват в платформата за прием в общинските училища на Варна. При установени неточности в данните или при невъзможност за подаване на заявление онлайн, родителите могат да получат съдействие на място в сградата на Община Варна на бул. „Осми приморски полк“ №43.

Редактор "Екип на Петел",

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