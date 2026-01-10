Днес касите на БНБ ще работят извънредно
снимка: Пиксабей
Поради увеличаване на броя обслужвани клиенти на касите, извършващи обмяна на банкноти и монети от левове в евро, касите на Българската народна банка и на териториалните поделения на „Дружество за касови услуги“ АД в страната ще работят извънредно с клиенти в няколко съботи подред.
На 10 януари, 17 януари, 24 и 31 януари.
Касите в централната сграда на БНБ, на адрес: София, пл. "Княз Александър I" № 1 ще извършват единствено следните операции:
Обмяна на банкноти и монети, които са извадени от обращение, с неизтекъл срок на обмяна от левове в евро само за физически лица, допълва Нова.
Работно време на касите с клиенти: от 8:30 до 15:45 часа без прекъсване.
Касите в Касов център на БНБ, на адрес: гр. София, м. „Полигона“, ул. „Михаил Тенев“ № 10, ще извършват единствено следните операции:
Обмяна на банкноти и монети, които са извадени от обращение, с неизтекъл срок на обмяна от левове в евро за физически лица.
Обмяна на монети, които са извадени от обращение, с неизтекъл срок на обмяна от левове в евро за юридически лица.
Работно време на касите с клиенти: от 8:30 до 15:45 часа без прекъсване.
Касите на териториалните поделения на „Дружество за касови услуги“ АД в страната, както следва:
София, кв. „Овча Купел“, ул. „Иван Хаджийски“ № 16;
Плевен, ул. „Климент Охридски“ № 58 Б;
Пловдив, бул. „Ягодовско шосе“ № 2;
Варна, ул. „Цариброд“ № 23;
Бургас, ул. „Александър Велики“ № 8.
Те ще извършват единствено следните операции:
Обмяна на банкноти и монети, които са извадени от обращение, с неизтекъл срок на обмяна от левове в евро.
Работно време на касите с клиенти: от 8:30 до 16:00 часа, с обедна почивка от 12:00 до 12:30 часа.
Редактор "Екип на Петел", "За нас"
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!