Днес касите на БНБ ще работят извънредно

Поради увеличаване на броя обслужвани клиенти на касите, извършващи обмяна на банкноти и монети от левове в евро, касите на Българската народна банка и на териториалните поделения на „Дружество за касови услуги“ АД в страната ще работят извънредно с клиенти в няколко съботи подред.

На 10 януари, 17 януари, 24 и 31 януари.

Касите в централната сграда на БНБ, на адрес: София, пл. "Княз Александър I" № 1 ще извършват единствено следните операции:

Обмяна на банкноти и монети, които са извадени от обращение, с неизтекъл срок на обмяна от левове в евро само за физически лица, допълва Нова.

Работно време на касите с клиенти: от 8:30 до 15:45 часа без прекъсване.

Касите в Касов център на БНБ, на адрес: гр. София, м. „Полигона“, ул. „Михаил Тенев“ № 10, ще извършват единствено следните операции:

Обмяна на банкноти и монети, които са извадени от обращение, с неизтекъл срок на обмяна от левове в евро за физически лица.

Обмяна на монети, които са извадени от обращение, с неизтекъл срок на обмяна от левове в евро за юридически лица.

Работно време на касите с клиенти: от 8:30 до 15:45 часа без прекъсване.

Касите на териториалните поделения на „Дружество за касови услуги“ АД в страната, както следва:

София, кв. „Овча Купел“, ул. „Иван Хаджийски“ № 16;

Плевен, ул. „Климент Охридски“ № 58 Б;

Пловдив, бул. „Ягодовско шосе“ № 2;

Варна, ул. „Цариброд“ № 23;

Бургас, ул. „Александър Велики“ № 8.

Те ще извършват единствено следните операции:

Обмяна на банкноти и монети, които са извадени от обращение, с неизтекъл срок на обмяна от левове в евро.

Работно време на касите с клиенти: от 8:30 до 16:00 часа, с обедна почивка от 12:00 до 12:30 часа.

