Днес любимата терапия на стотици има празник

Мая Иванова. Снимка: Пиксабей

В много страни има празници, посветени на тези космати домашни любимци. Например в Полша се отбелязва на 17 февруари, в Япония - на 22 февруари, а в САЩ се почитат на 29 октомври. Тези дни са се появили по различно време и въз основа на различни събития. Но на международно ниво такъв празник се появява през 2002 г. и днес обединява милиони собственици на тези животни по целия свят.

Световният ден на котката се отбелязва ежегодно на 8 август от Международния фонд за хуманно отношение към животните, не само за да почете пухкавите домашни любимци, но и за да привлече вниманието към проблема с бездомните котки.

Малко са хората на планетата, които остават безразлични към тези пухкави, активни, гальовни и много умни животни. Съществува дори наука за котките - фелинология (от латинското felinus - котка и гръцко logos - наука), която подчертава, че котките са умни и полезни. Домашната котка (Felis catus) е член на семейство котки, което включва 2 подсемейства и около 36 вида.

Котките винаги са били и остават най-разпространените домашни любимци в света: около 80% от всички жители на Земята имат домашен любимец, като повече от половината от тях предпочитат котките, а кучетата са на второ място .

Освен „естетическото удоволствие“ (все пак какво по-хубаво от мъркащ топъл приятел, сгушен в скута ви), котките изпълняват и редица полезни функции за хората. Те са отлични в унищожаването на гризачи, лечението на някои заболявания и дори удължаването на живота на стопанина си. Така американски лекари са установили, че стопаните на котки страдат от сърдечни заболявания с 40% по-рядко, а също така имат по-малко инфаркти и инсулти. А английските лекари са разработили цяла „котешка терапия“, с която предлагат лечение на редица заболявания, по-специално на възпаления на ставите и гинекологични заболявания.

Котките често стават герои на приказки, епоси, анимационни филми и др. Много народи по света имат много вярвания и знаци, свързани с котките. Най-разпространените са, че котките живеят няколко живота, а също така могат интуитивно да определят намеренията на хората, които идват в къщата, и да усещат недобри гости.

Затова не е изненадващо, че в някои страни тези животни имат специален държавен статут. Например, в Австрия на всяка котка, която е охранявала складове за храна, се изплаща доживотна пенсия под формата на месо и мляко, а в Китай котките са защитени на законодателно ниво. Между другото, в Япония дори има Храм на котките, построен в чест на 7 котки, служили вярно и истински на японските воини през 17 век, а в Германия има Музей на котките, който съдържа много експонати, свързани с котките и подбрани от цял свят.

