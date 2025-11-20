Днес може да спрете да пушите, ето защо

Мая Иванова. Снимка: pixabay

Всяка година в третия четвъртък на ноември редица страни отбелязват Ден на забраната за тютюнопушене. Той е учреден от Американското дружество за борба с рака през 1977 г.

Тютюневата епидемия е една от най-сериозните заплахи за общественото здраве. Според Световната здравна организация (СЗО), тютюнопушенето е причина за 90% от смъртните случаи от рак на белия дроб, 75% от смъртните случаи от хроничен бронхит и 25% от смъртните случаи от коронарна болест на сърцето в световен мащаб. Тютюнът убива почти половината от всички хора, които го употребяват. Той убива над 8 милиона души годишно (повече от 1,3 милиона от които са непушачи, изложени на пасивно пушене), а един заклет пушач умира на всеки десет секунди. Близо половината от всички деца по света редовно вдишват пасивно пушене на обществени места, а 65 000 деца умират годишно от заболявания, свързани с пасивно пушене.

Ето защо целта на Деня без тютюнопушене е да помогне за намаляване на разпространението на тютюневата зависимост, да включи всички слоеве от населението и лекари от всички специалности в борбата срещу тютюнопушенето, да предотврати тютюнопушенето и да информира обществото за вредното въздействие на тютюна върху здравето.

47% от анкетираните смятат пушенето за лош навик, 38% го смятат за зависимост, 9% го смятат за нелечимо заболяване, а 6% от анкетираните не са могли да определят отношението си към тютюнопушенето.

Според 12% от анкетираните, отказването от тютюнопушене е лесно, 56% го намират за трудно, 4% смятат, че е невъзможно, а 28% никога не са го обмисляли. Освен това, 21% от анкетираните са се опитвали да се откажат, но предимно неуспешно. Тридесет процента от анкетираните са запознати с центровете за отказване от тютюнопушене, докато 70% не са запознати.

Струва си да се отбележи, че въпреки широко разпространената осведоменост за рисковете за здравето от тютюнопушенето, малко хора се стремят да се откажат от никотиновата зависимост. Или не разбират напълно сериозните последици за здравето от употребата на тютюн, вярват, че няма да бъдат засегнати, или навикът им за пушене е толкова силен, че отказването е невъзможно.

Експертите на СЗО обаче ни напомнят, че всички форми на употреба на тютюн са вредни за здравето и няма безопасна доза тютюн. Научните изследвания показват, че електронните цигари и пушенето на наргиле също са опасни.

Ето защо, като част от Деня без тютюнопушене в много страни, активисти и представители на здравни институции провеждат различни образователни, благотворителни и други събития, насочени към образоване на обществеността за опасностите от никотина и начините за отказване от тютюнопушенето.

Нека припомним, че Световният ден без тютюнопушене се отбелязва ежегодно на 31 май.

