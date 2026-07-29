Днес обявяват третото класиране за прием в гимназиите от осми клас

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Третото класиране за приема в гимназиите от осми клас ще бъде обявено днес, 29 юли, съобщават в сайта си от Регионалното управление на образованието (РУО) в София.

В сайта на РУО са публикувани и свободните места за третия етап на класирането по паралелки, с кодове на училища за прием от осми клас за учебната 2026/2027 година.

Съгласно член 68, алинея 1 и алинея 2 на Наредба номер 10 от 1 септември 2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, в третия етап на класирането могат да участват ученици, които не са записани в нито едно училище в страната на места от държавния план-прием, както и такива, които не са кандидатствали до момента, т.е. в електронната платформа имат статус „незаписан“, поясняват от РУО в София-град.На 27 и 28 юли се подаваха заявления като на първия етап, предаде БТА.

На 14 юли МОН публикува първото класиране, а на 21 юли беше обявено второто класиране за прием в гимназиите от осми клас.

Редактор "Екип на Петел",

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