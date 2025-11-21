Днес определят съдията-докладчик по делото във Варна срещу Благомир Коцев

Булфото

Чрез системата за случайно разпределение на дела на Висшия съдебен съвет от 12.30 часа днес в кабинета на ръководителя на Наказателно отделение и заместник-председател на Окръжен съд – Варна, съдия Стоян Попов, ще бъде определен съдия-докладчик по делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев и още четирима души.

След определяне на съдия-докладчика ще бъдат разгледани и всички постъпили искания за промяна на мерките за неотклонение.

Съдията-докладчик трябва да насрочи разпоредителното заседание в двумесечен срок от постъпване на делото. При фактическа или правна сложност председателят на съда може писмено да позволи удължаване на срока до максимум три месеца, поясниха от съда, предаде Радио Варна.

