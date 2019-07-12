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Днес остава слънчево, с температури до 28 градуса

12.07.2019 / 07:19 0

Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максимални температури - между 23 и 28 градуса, в София - около 23, съобщават от НИМХ. 

Ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността, по-значителни над източните, а след обяд и над планинските райони от Югозападна България, където на места ще превали.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

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