Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максимални температури - между 23 и 28 градуса, в София - около 23, съобщават от НИМХ.

Ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността, по-значителни над източните, а след обяд и над планинските райони от Югозападна България, където на места ще превали.

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