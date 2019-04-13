Днес отбелязваме Акатистова събота

Православната църква отбелязва Акатистова събота, съобщава Агенция "Фокус".

На този ден се чества празника на чудотворната икона "Св. Богородица - Златна ябълка". По този повод на 13 април, събота от 9.00 часа, Негово Високопреосвещенство Пловдивският митрополит Николай ще оглави архиерейска света Литургия в храм „Успение Богородично” в кв. ”Горни Воден” в Асеновград.

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