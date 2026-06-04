Днес отбелязваме Международния ден за защита на децата, жертви на агресия

На 4 юни отбелязваме Международния ден за защита на децата, жертви на агресия.

Най-несправедливото на днешния свят е, че децата са невинните жертви на игрите на възрастните - игри на власт, пари, отмъщение, пише www.imenata.com .

Шестте най-често срещани нарушения на правата на децата по света са: набирането и използването на деца във война, убийства, сексуално насилие, отвличане, нападения върху училища и болници и отказ до хуманитарна грижа.

На 19 август 1982 г., на спешната си специална сесия по въпроса за Палестина, Генералната асамблея на ООН, „аплодирана от големия брой невинни палестински и ливански деца, жертви на агресивните актове на Израел“, решава да отбележи 4 юни всяка година като Международен ден на невинни деца, жертви на агресия. Първото официално отбелязване на дата е през 1983 г. В България това става през 2012 г.

Целта на деня е да признае болката, претърпяна от децата по целия свят, които са жертва на физическо, психическо и емоционално насилие. Основният инструмент на ООН, който пази децата от насилието, е Конвенцията за правата на детето - най-бързо и широко ратифицирания международен договор за правата на човека в историята.

Редактор "Екип на Петел",

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