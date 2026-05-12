Днес отбелязваме Световния ден на медицинските сестри

Световен ден на медицинските сестри

На 12 май се отбелязва Световния ден на медицинските сестри, честван официално от 1974 година по инициатива на Международния съвет на медицинските сестри.

Дата е избрана, защото 12 май е рождената дата на една изумителна жена, спасила стотици животи и променила представата за медицинската грижа – Флоранс Найтингейл. Тя е национална героиня на Англия и една от 100-те най-влиятелни личности на всички времена. Често е казвала: “Не забравяйте, че сме дошли на този свят да се учим и да бъдем полезни на околните.”

Флоранс Найтингейл е родена в британско семейство от висшата класа. От нея се очаквало единствено да изпълнява ролята отредена на жените с нейния статус – да бъде съпруга и майка. През XIX век било немислимо за жена от аристократичната класа да се грижи за други хора и да изпълнява професията на медицинска сестра. Въпреки това, Найтингейл взема решение да учи за медицинска сестра. Това скандализира семейство й и цялото висше общество на Острова.

Тя поставя основите на модерното сестринско дело, организира отряд санитарки и прави истинска революция в обслужването на ранените и болни войници по време на Кримската война. Благодарение на установените от нея стандарти за обслужването на ранените и болни от холера и дизентерия войници, смъртността в лазаретите спада от 42 % - на 4%.

Със своята отдаденост, старание и желание да помага, тя създава положително име на медицинските сестри. А самата Найтингейл се превръща в дама за пример, която често е изобразявана като „Дамата с лампата“. Псевдонимът е вдъхновен от „Таймс“, където е описва като „служебен ангел“, обикалящ болните с малка лампа в ръка, докато всички останали спят.

Умението да управлява болнична институция впечатлява Лондон. Основава първото светско сестринско училище „Найтингеил“ и дом за практикуващи сестри към болницата „Сейнт Томас“ в Лондон. Издава няколко книги за медицинските грижи, които в последствие се приемат като учебници. Найтингейл се счита за основоположник на съвременната професия на медицинската сестра, тя дори пише клетва, подобна на Хипократовата, с която сестрите тържествено обещават да се грижат за пациентите, без комерсиални цели.

Това е само малка част от историята на Флоранс Найтингейл, поради която днес – 12 май, се отбелязва като Световен ден на медицината сестра. Една жена променила света към по-добро. И нека благодарим на всички медицински сестри за грижата и всеотдайността, която изпълняват професионалния си дълг.

Честит празник на българските медицински сестри!

