Днес откриват зимния сезон в Банско

снимка: Булфото

Атрактивно спускане по ски пистите и празнична програма бележат началото на зимния сезон в Банско. Днес курортът поставя началото на ски сезона от 11 часа под връх Тодорка, а от 17:30 часа гостите на Банско ще могат да се насладят на кулинарна дегустация и фолклорна програма на централния площад в града.ж

Специални гости на откриването са ски легендите Джорджо Рока и Марк Жирардели, които ще се изправят един срещу друг с отбори от любители в състезанието „Влез в отбора на шампиона“ преди обяд на пистите под Тодорка, както и в атрактивното спускане с децата от ски училище. Рока и Жирардели ще бъдат и сред гостите на вечерната програма, когато ще се постави официално начало на сезона, предаде БТА.

От началото на годината до 30 септември планинският курорт е посрещнал близо 285 000 туристи, колкото са и туристите, посетили Банско за първите девет месеца от 2024 г. До края на септември тази година 132 000 са туристите от страната. От чуждестранните туристи най-много са посетили курорта от Израел – 24 500, следвани от Румъния – 23 200. Туристите от Великобритания и от Гърция са съответно 19 000 и 18 000, близо 12 000 са туристите от Северна Македония. От началото на годината Банско е посрещнало по близо десет хиляди туристи от Сърбия и Турция. Гости планинският град е посрещнал още от Германия, Ирландия, Кипър, Молдова, Чехия, Косово, Унгария и други.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!