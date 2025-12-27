Днес патриарх Даниил ще участва в Света Литургия в Желязната църква

снимка: Булфото

Днес в българската църква „Св. Стефан“ на брега на Златния рог в Истанбул ще се състои богослужебно предстояние на архиерейския трон на Негово Светейшество по време на утренята на празника на Св. Стефан и света литургия, предстоявана от Българския патриарх Даниил в съслужение с Халкидонския митрополит Емануил, Силиврийския митрополит Максим, Западно- и Средноевропейския митрополит Антоний и Варненския и Великопреславски митрополит Йоан, протодякон Деян Коруноски и дякон Юлиян Периклиев.

Българският патриарх Даниил е на официално посещение в Истанбул по покана на Вселенския патриарх Вартоломей, което започна на 25 декември и ще приключи на 28 декември т.г.

Гост на храмовия празник ще бъде и вицепрезидентът Илияна Йотова.

Днешното посещение в Желязната църква ще бъде първото посещение на Българския патриарх и Софийски митрополит Даниил след избирането му за глава на Българската православна църква.

„Българската общност в Истанбул очаква с радост и вълнение Негово Светейшество Българския патриарх Даниил в храма „Св. Стефан“, който ще посети днес. За пръв път Негово Светейшество ще участва в богослужение в Желязната църква. Тя е най-ценният храм на цариградските българи, който пазим като зеницата на окото си. Затова и днешното посещение на Българския патриарх Даниил, с което честваме и патронния празник на нашата църква, има много важно значение – то е празник за нашата малка, но задружна българска общност“, заяви председателят на българското църковно настоятелство архонт Димитри Йотеф пред БТА по повод днешното събитие.

По думите му светата литургия в църквата „Св. Стефан“ ще бъде много тържествена и ще бъде почетена от православните християни, предава epicenter.bg.

„Като църковно настоятелство се подготвихме много старателно за това забележително събитие. Искаме да запознаем Негово Светейшество с общността на българите в Истанбул, с бита, културата, християнските традиции, които опазваме и предаваме на поколенията, грижите, които полагаме за българските храмове в Истанбул и в Одрин. Много сме щастливи и очакваме благословията на Българския патриарх, защото ние, като българска общност, сме наследници на вярата и традициите на българщината, които съхраняваме в Желязната църква, в Екзархията и предаваме на поколенията. И казваме с дълбоко почитание „Добре дошъл“ на Негово Светейшество Българския патриарх Даниил в уникалния български храм „Св. Стефан“, каза Димитри Йотеф.

След светата литургия в „Св. Стефан“ Българският патриарх Даниил ще участва в среща, организирана от българоезичната общност в Българската екзархия в квартала Шишли в Истанбул.

Църквата „Св. Стефан“ в Истанбул, известна още като Желязната църква, е една от светините на българското културно-историческо наследство в Турция. Основният камък е положен през 1891 година.

Тя е единственият по рода си православен храм в света, изграден изцяло от желязо в края на XIX век. След цялостната реставрация, извършена с финансиране от турската и българската държава, през януари 2018 г. Желязната църква отново отвори врати. Храмът е един от символите и основни туристически и архитектурни забележителности на мегаполиса, който се посещава от милиони туристи. Обявена е за най-красивата църква на Турция.

