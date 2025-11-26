Днес почитаме закрилника на бебетата и децата

Булфото

На 26 ноември Църквата възпоменава свети Стилиан Пафлагонийски, преподобни Алипий Стълпник и преподобни Яков Отшелник.

Св. Стилиан Пафлагонийски е почитан като покровител, пазител и лечител на децата и техен застъпник пред Бога. Жживял в областта Пафлагония (Мала Азия) в края на IV и началото на V век. Още от младини се отличавал с чистота на душата, силна вяра, добродетелност и целомъдрие. Дарил цялото си наследство на бедните и се замонашил.

В манастира св. Стилиан се подвизавал в строг пост, молитва, труд и продължителни богослужби, но по-късно се отделил и заживял в пустинята в още по-суров аскетизъм.

Особена милост питаел към децата и словата на Матей: "Ако се не обърнете и не станете като деца, няма да влезете в царството небесно" (Мат. 18:3) станали негова мисия. Заради любовта си към децата, Бог го надарил с дарба да лекува. От близо и далеч прииждали майки с болни, сакати деца. Той им давал мир и здраве, благославял ги и те оздравявали и от неизлечими болести, а бездетните по неговите молитви се сдобивали с деца.

На преклонна възраст в мир и святост Бог прибрал душата му.

Изобразяван е с дете на ръце и с ръка, вдигната за благослов.

Свети Алипий Стълпник от младостта си искал да посвети живота си на Бога и копнеел за уединен живот. След видение свише основал църква на името на светата мъченица Евфимия, при Адрианопол. До църквата издигнал стълб за себе си и в продължение на петдесет и три години се подвизавал там, молейки се на Бога и наставлявайки мнозина, които идвали при него.

Около стълба на светеца постепенно възникнали мъжки и женски манастир за които той въвел строги правила и ги управлявал до смъртта си. Починал през 640 г. на 118-годишна възраст. Погребан е в основаната от него църква в чест на светата мъченица Евфимия.

Преподобният Яков се подвизавал в планината, без да има нито постеля, нито килия, нито покривало, за да се защити от лошото време. За храна му служела варена леща, която вкусвал вечер. Два пъти седмично един човек носел от далеч вода на светеца.

Той получил такава благодат, че можел да възкресява мъртви. Като се подвизавал така, той станал велик чудотворец и отишъл с радост при Господа, предаде БНР.

На този ден имен ден празнуват Стилиян, Стилияна, Щилиян, Щилияна, Щерян, Щеряна.

