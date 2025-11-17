Днес празнува черната котка

Мая Иванова. Снимка: pixabay

Всяка година на 17 ноември Италия отбелязва един много необичаен празник: Ден на защита на черните котки, известен още като Ден на черната котка, който е учреден по инициатива на активисти от Италианската асоциация за защита на околната среда и животните и е отбелязан за първи път през 2007 г.

Добре известно е, че черните котки се смятат за символ на лош късмет в много култури. Отдавна им се приписват магически сили, смятат се за въплъщение на зли духове и основни съюзници на вещици и магьосници. И въпреки че Средновековието отдавна е отминало, мрачните суеверия остават живи – и черните котки, по-специално, страдат от тях. Известната песен, че „само черна котка има лош късмет“, все още звучи актуално днес.

Всяка година десетки, ако не и стотици хиляди черни котки умират или изчезват по целия свят (вероятно с помощта на недоброжелатели). Само в Рим 15 000 черни котки губят годишно собствениците си. Освен това, според някои данни, черните котенца е по-малко вероятно да бъдат осиновени от приюти, отколкото другите породи.

След като събрали статистика за тези „нещастни“ животни, италиански активисти от Асоциацията за защита на околната среда и животните се заели с проблема с унищожаването на черни котки. Първата стъпка била учредяването на Ден на черната котка през 2007 г. Според Асоциацията организацията не само ще помага на котките, но и ще награждава хората, които проявяват състрадание към преследваните животни.

В някои страни обаче черните котки изобщо не се нуждаят от помощ. Например във Великобритания суеверията за тези животни са изцяло положителни. В някои части на Англия например се смята, че собственикът на черна котка никога няма да остане без почитатели, докато в Шотландия се смята, че черната котка носи богатство в дома.

