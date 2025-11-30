Днес празнуват „по-малките братя“

Мая Иванова. Снимка: pixabay

Всяка година на 30 ноември много страни отбелязват Световния ден на домашните любимци. Той е посветен на всички животни, опитомени от хората, и служи като напомняне на цялото човечество за нашата отговорност да се грижим за нашите „по-малки братя“.

Не е изненадващо, че мотото на този Ден са думите на Малкия принц от произведението на Антоан дьо Сент-Екзюпери: „ Ти си завинаги отговорен за тези, които си опитомил“, които са адресирани до всички хора.

Идеята за този празник, актуален и днес, е предложена за първи път през 1931 г. на Международния конгрес на природозащитниците във Флоренция, Италия. По това време различни екологични организации и природозащитни дружества изразяват готовност да организират разнообразни публични събития, насочени към насърчаване на чувството за отговорност към всички живи същества на планетата, включително домашните любимци.

За съжаление, много хора, които си вземат домашен любимец – независимо дали е котка, куче, рибка, птици или други екзотични видове – не осъзнават, че наличието на животно в дома е свързано с огромна отговорност. Не е достатъчно просто да храните или разхождате домашния си любимец редовно; животните изискват постоянни грижи, внимание и обучение. Необходимо е също така да се гарантира тяхното здраве, да се посещава редовно ветеринарен лекар, да се правят необходимите ваксинации и да се спазват указанията за грижа за домашния любимец.

Днес събитията, посветени на Деня, са доста разнообразни и всяка страна ги отбелязва по свой собствен начин. Някои провеждат бдения в защита на животните от жестокост, други флашмобове в подкрепа на приюти за животни или клиники, а трети организират изложби на котки и кучета. Някои позволяват на домашните си любимци да правят всичко, което преди е било забранено (да късат тапети, да гризат мебели и чехли, да се катерят по завеси, да ядат от масата и т.н.), или да купуват на домашния си любимец огромно количество лакомства, докато други просто отделят максимално внимание на своя пернат, воден или четириног приятел.

Припомняме, че Световният ден на животните се отбелязва ежегодно на 4 октомври.

