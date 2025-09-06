Днес празнуват едни от най-сексапилните мъже

Мая Иванова. Снимка: pixabay.com

Днес е Световният ден на брадата. Този празник се отбелязва всяка първа събота на септември. Така че, всички представители на мъжката половина на човечеството, които носят брада, може да почерпят.

Историята на носенето на брада е история на предпочитания, вкусове, модни тенденции, религиозни вярвания, представи за красота и мъжественост - тоест, историята на човешкия живот.

За някои носенето на брада, при това подстригана по определен начин, е било и остава знак за принадлежност към религиозно движение, за други - към определена субкултура. В историята на всеки народ представите за външния вид на мъжа са се променяли с течение на времето. Имало е дълги периоди в историята, когато носенето на брада е било показател за принадлежност на мъжа към определена социална класа, знак за мъжественост или показател за спокойствие, солидност и лоялност към следването на патриархалните принципи.

ХХ век, особено втората му половина, се превръща в период на развитие на субкултурни тенденции, когато външният вид на човек се превръща в индикатор за принадлежност към определена субкултура. Тогава брадата отново става популярна в определени социални групи. Тази тенденция продължава да е актуална и днес.

Днес обаче носенето на брада е тясно преплетено с модните тенденции във външния вид на мъжете. Брадата се е превърнала в „тренд“, за който не само се говори, но дори се пее на сцената. Завръщането на модата за носене на брада доведе и до разширяване на гамата от услуги, когато фризьорските салони започнаха да предоставят услуги за грижа за брада, следвайки пазарния принцип за следене на търсенето. Концепцията за „бръснарница“ започна да се възражда.

Различни събития са посветени на празника в световен мащаб, включително фотоизложби, фотосесии, флашмобове, където собствениците на бради демонстрират на всички, които искат да видят как брадата може радикално да промени имиджа на мъжа. Бръснари провеждат майсторски класове по грижа за брадата или по моделиране на брада за човек с определени черти на лицето.

Всеки може да публикува свои снимки с брада в социалните мрежи, обменяйки опит и демонстрирайки новия си имидж. В Австралия има традиция на този ден да се провежда състезание сред брадати мъже по хвърляне на брадви, където участниците вероятно се асоциират с древни воини, които също са носили бради. А в САЩ се провежда Международното първенство по брада и мустаци.

Мъжете, които не носят бради, се опитват да не се бръснат на този ден, подкрепяйки своите приятели и всички мъже, които предпочитат луксозна стилна брада пред гладко обръснато лице. Изборът остава за всеки човек, а уважението към предпочитанията и чувствата на друг човек е знак за мъдрост.

