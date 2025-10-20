Днес празнуват готвачите

Мая Иванова. Снимка: pixabay

Всяка година на 20 октомври готвачи и кулинарни професионалисти по целия свят празнуват своя професионален празник - Деня на готвача.

Международният ден е учреден през 2004 г. по инициатива на Световната асоциация на дружествата на готвачите (Worldchefs), за да отбележи кулинарните професии и да привлече млади професионалисти в областта. Самата Worldchefs има над 10 милиона членове – представители на кулинарната професия от 100 асоциации по целия свят. Така че не е изненадващо, че световните професионалисти професионалисти са намерили свой собствен празник.

Днес честването на Деня на готвачите или Международния ден на готвачите се е превърнало в основно събитие в повече от 70 страни. Освен самите готвачи, в организирането на празненствата участват държавни служители, служители в туристическата индустрия и, разбира се, заведения за обществено хранене – от малки кафенета до известни ресторанти. Те организират състезания на готвачи, провеждат дегустации и експериментират със създаването на оригинални ястия.

Професията готвач е една от най-търсените в света и една от най-старите. Историята, разбира се, мълчи за това кой пръв е измислил идеята за готвене на дивеч или на растения, събрани в гората. Съществува обаче легенда за жена, чието име е дало името на цяла индустрия - кулинарните изкуства.

Древните гърци почитали бога на лечението Асклепий (известен още като римския Ескулап). Дъщеря му Хигия била смятана за пазителка на здравето (между другото, думата „хигиена“ произлиза от името ѝ). Тяхна вярна помощничка във всички дела била готвачката Кулина, която станала покровителка на кулинарното изкуство, станало известно като „кулинарни изкуства“.

Първите рецепти записани на хартия, се появяват във Вавилон, Древен Египет и Древен Китай, както и в Арабския Изток. Някои от тези рецепти са оцелели в писмени записи от онази епоха и всеки може да опита да приготви ястията, на които се е радвал египетски фараон или император на Небесната империя.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!