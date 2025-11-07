Днес преди 123 години се е родил „хотелът“ за пияници

Мая Иванова. Снимка: pixabay

Изтрезвително – тава е мястото, където органите на реда прибират пияниците, за да не нарушават обществения ред. Като всяко нещо в света и центъра за изтрезняване има рожден ден. А той е днес.

В столицата на оръжейниците в Руската империя - град Тула, на този ден през 1902 г., по инициатива на лекаря Фьодор Сергеевич Архангелски (1855–1928), е открит първият изтрезняващ пункт, наречен „приют за нетрезвоми“.

Заведението е трябвало да „осигурява безплатно настаняване, грижи и медицинска помощ на лица, които бъдат задържани от полицейски служители или по друг начин по улиците на град Тула в тежко и безсъзнателно състояние на опиянение и които се нуждаят от медицинска помощ“.

При откриването на приюта Архангелски произнася реч, в която очертава целта за борба с алкохолизма, който води „до дегенерация на населението, до икономическа разруха и до морален упадък на засегнатото население“. Приютът се състои от две отделни отделения: амбулаторна клиника за алкохолици и приют за деца на родители алкохолици. Персоналът на приюта включва парамедик и кочияш. Кочияшът обикаля града и събира пияници.

Няколко години след откриването на първия приют за алкохолици, подобни заведения отварят врати в почти всеки провинциален руски град. През 1913 г. Архангелски е награден със златен и сребърен медал за инициативата си на хигиенно изложение в Санкт Петербург.

В западноевропейските страни пияниците се задържат само за нарушаване на обществения ред, но има благотворителни служби, които могат да осигурят доброволно транспортиране до дома. Те са особено активни през студения сезон. В някои региони се използват по-строги мерки: например, полицията в Цюрих има право да задържа пияници по улиците и да ги транспортира до специален „хотел“, за да изтрезнеят, където престоят струва 450-600 франка на вечер.

Идеята за създаване на центрове за възстановяване от алкохолна зависимост получи подкрепа от британската полиция през 2013 г. Първото подобно заведение отвори врати в Бристъл, а практиката беше възприета и в други части на Обединеното кралство.

Към 2013 г. в Полша функционират 52 нощувки с места за настаняване на пияници (izba wytrzeźwień), които годишно обслужват приблизително 300 000 души. Пияните се задържат само ако има опасност за живота им (близо до железопътни линии, силен студ). Полицията е длъжна да ги отведе у дома и само ако адресът не може да бъде установен или ако задържаният се съпротивлява, той се изпраща в пункт за изтрезняване. Такива заведения се считат за най-скъпите хотели в Полша, тъй като таксуват максимално допустимата цена за престой (80 долара на нощ).

В Канада има услуга „Червен нос“, която доставя хора в нетрезво състояние до домовете им срещу заплащане. Ако клиентът е силно опиянен, той се транспортира до медицинско заведение. Подобна услуга действа и в Швеция.

В Съединените щати полицията в повечето щати няма право да задържа лица в нетрезво състояние, освен ако те извършват незаконни действия (спане на пейка, ходене пияно и др.), тъй като това се счита за нарушение на човешките права . В северните щати значителен брой хора умират или получават измръзване през зимата. В миналото (през 40-те години на миналия век) лица в нетрезво състояние са били задържани и отвеждани в специални полицейски участъци (арести за пияни).

