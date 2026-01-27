Днес премахват пет опасни дървета в градинката зад театъра във Варна

снимка: Фейсбук, илюстративна, Район "Одесос"

Пет опасни дървета в Градската градина на Варна ще бъдат премахнати, съобщават във Фейсбук от район "Одесос".

По данни на районната администрация премахването на дърветата ще бъде извършено днес, 27 януари, при благоприятни метеорологични условия.

Отсичането на опасните дървета на територията на Градската градина е по заповед на кмета Благомир Коцев, издадена на 9 юни миналата година, посочват от Район "Одесос".

