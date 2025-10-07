Днес променят движението в два участъка на "Тракия" заради ремонт

снимка: АПИ

Днес -7 октомври, от 7 ч. до 18 ч. в два участъка на автомагистрала "Тракия" временно ще се променя организацията на движение, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Промяната касае платното за Бургас, а всеки от участъците е с дължина от около 300 метра - при 301-и и 303-и км.

Движението ще се осъществява само в изпреварващата лента за краткотрайни ремонти на настилката.

При изпълнение на дейностите, при подходящи метеорологични условия, по отсечките в област Ямбол ще бъде поетапно ограничено преминаването в активната и аварийната.

