Днес променят движението в два участъка на магистрала "Тракия"

снимка: АПИ

Днес - 23 октомври, се променя организацията на движението в два участъка на АМ „Тракия“ в областите Пазарджик и Сливен, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

В област Пазарджик, между 08:00 ч. и 18:00 ч., трафикът при 106-и км в двете посоки ще е в активните ленти за обособяване на „прозорец“ в средната разделителна ивица на магистралата за аварийно преминаване от едно платно в друго. Това е необходимо във връзка с бъдещи ремонтни дейности на асфалтовата настилка в участъка.

В област Сливен, в същия период, отново за обособяване на „прозорец“ в средната разделителна ивица при 229-и км на АМ „Тракия“ ще се ограничи преминаването в изпреварващите ленти в двете платна. При изпълнението на планираните дейности трафикът ще преминава в активните ленти.

