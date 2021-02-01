Днес рожден ден имат

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Ето кой има роден ден днес. Честито на:

О.р. ген. Михо Михов, депутат от АБВ в 43 НС, посланик на България в Македония (2005-2009 г), бивш командващ на ВВС и началник на Генералния щаб на БА

Д-р Николай Михайлов, лекар-психиатър, политик и социален коментатор, бивш депутат от 40-ото НС

Светлана Жекова, политик, бивш министър на околната среда и водите

Иван Кючуков, треньор по футбол

Калин Ангелов, художник – живописец

Николай Милчев, поет

Николаос Цитиридис, комик и тв водещ

Чл.кор Константин Хаджииванов, химик, бивш зам. председател на БАН

Кирил Станков, режисьор

Константин Младенов, режисьор

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