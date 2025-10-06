Днес рожден ден празнува Любо Ганев

Кадър Нова ТВ

Любомир Евтимов Ганев е български волейболист, роден на 6 октомври 1965 г. в град Русе. Висок е 210 см. Неговият пост е диагонал на разпределителя.

От 13 март 2020 г. е президент на Българската федерация по волейбол.

Започва своята кариера в „Дунав Русе“. През 1983 г. завършва Спортното училище в гр. Русе. Големи заслуги за израстването на Ганев има един от треньорите му С. Тодоров.

Волейболистът се състезава седем години за „ЦСКА“, като 5 пъти е шампион на България.

От 1991 г. играе за италиански отбори – първо в „Алпитур“, а след това – в „Агридженто“, „Сполето“ и „Фано“. През последната си година като активен състезател Любо Ганев играе един сезон в гръцкия „Арис“, с който става шампион. През 1998 г. прекратява спортната си кариера и се насочва към бизнеса. [1] Известен е в цял свят със силния си сервис – ударът му е със скорост 130 километра в час (скоростта е измерена в Италия). Носител е на много спортни отличия.

В мъжкия национален волейболен отбор е от 1985 до 1998 година. Носител е на бронзов медал от световното първенство във Франция през 1986 г.

