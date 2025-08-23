Днес са надиграванията на големия фолклорен фестивал в Жеравна

кадър: Бтв

В Жеравна хиляди хора се събраха на фестивала на фолклорната носия. Целта на фестивала е гостите му да се доближат до бита на българите отпреди близо 150 години.

Днес предстоят надигравания на любителски клубове. Има конкурси за дамска и мъжка автентична носия. Кулминацията е вечерта - пали се големият огън, предава Бтв.

На терен има 2 пожарни, водоноски, пожарогасители и се следи стриктно за безопасността.

По думите на участници хората идват заради фоклора, България, любовта към българското.

Ангел Ангелов приготвя пилешка супа със зеленчуци.

"Когато всички си тръгваме, си казваме "До Жеравна!", всички са доволни, весели", казва още Ангел.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!