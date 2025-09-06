реклама

Днес съдът решава дали задържаните за побоя над шефа на МВР-Русе да останат в ареста

06.09.2025 / 08:00 0

 

Съдът решава дали да остави в ареста младежите, задържани за побоя над директора на МВР-Русе Николай Кожухаров. 

Двама от тях ще бъдат обвинени за причиняване на тежка телесна повреда. 

Кожухаров продължава да е в русенската болница "Канев" без опасност за живота му, предава БНР. 

По първоначална информация той е бил пребит след отправена забележка за опасно шофиране.

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама