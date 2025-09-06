Днес съдът решава дали задържаните за побоя над шефа на МВР-Русе да останат в ареста

Съдът решава дали да остави в ареста младежите, задържани за побоя над директора на МВР-Русе Николай Кожухаров.

Двама от тях ще бъдат обвинени за причиняване на тежка телесна повреда.

Кожухаров продължава да е в русенската болница "Канев" без опасност за живота му, предава БНР.

По първоначална информация той е бил пребит след отправена забележка за опасно шофиране.

