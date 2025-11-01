Днес се навършва една година от рухването на козирката на жп гарата в Нови Сад

стоп кадър: Ютуб

Днес се навършва една година от рухването на козирката на жп гарата в град Нови Сад, Северна Сърбия, при което загинаха 16 души.

В 11:52 ч. - момента на трагедията - е планирано да се проведат 16 минути мълчание. Почит към жертвите ще бъде отдадена още веднъж вечерта, стана ясно от публикации в Инстаграм на студентите, участващи в блокади на факултети, които са организатори на днешното възпоменателно събитие.

Според публикация в Инстаграм гражданите от цялата страна са поканени да се съберат на 1 ноември, събота, в 10:00 часа местно време (11 ч. българско) на 16 места в града и после да се отправят към жп гарата, предава БТА.

През целия ден ще има предварително подготвена програма, посветена на 16-те жертви.

Сърби от диаспората също са се организирали да отдадат почит и да изразят съчувствие на семействата на загиналите в 50 града по света.

В памет на загубените животи и съчувствие към близките на жертвите, граждански сдружения в Нови Сад помолиха местните власти и властите на автономната област Войводина да спуснат знамената на Сърбия и Войводина наполовина върху сградите на всички обществени институции.

Правителството на Сърбия вчера взе решение и обяви 1 ноември 2025 г. за ден на траур и разпореди знамената на държавните институции в цялата страна да бъдат спуснати наполовина, медиите и театрите да подготвят публикации и програми в унисон с възпоменанието по повод трагедията в Нови Сад, а преди началото на спортни събития съдията да даде знак за минута мълчание в памет на 16-те жертви.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!