Днес се навършват 22 години от атаката с камион-бомба в град Кербала

снимка,архив: Булфото

На 27 декември се навършват 22 години от атаката с камион-бомба на база „Индия“ в град Кербала, когато вследствие на експлозията загиват петима военнослужещи от първия български военен контингент, участвал в операцията за стабилизиране и възстановяване на Ирак.

С възпоменателни събития и военни ритуали командванията на Сухопътните войски и Съвместното командване на специалните операции (СКСО) и военнослужещи ще почетат паметта на загиналите при изпълнение на служебните си задължения по време на операцията за стабилизиране и възстановяване на Ирак в периода 2003-2008 г.

На този ден отдаваме почит към майор Георги Качорин, старши лейтенант Николай Саръев и офицерските кандидати Антон Петров, Марин Милев, Цветан Камов, Паун Георгиев, Иван Инджов, Свилен Киров, Димитър Димитров, Владимир Пашов, Гърди Гърдев, Преслав Стоянов и Валентин Донев.

Паметта на офицерски кандидат Антон Петров – един от петимата български военнослужещи, загинали през 2003 г. в атентата срещу българската база „Индия” в Кербала, Ирак, ще бъде почетена от 11 часа на гробищния парк „Чародейка“ с церемония, организирана от колегите и близките на русенския командос, предава Бтв.

На възпоменателната церемония се предвижда да присъстват представители на държавната и местната власт, както и офицери от Съвместно командване на специалните операции (СКСО).

Кървавият атентат отнема живота на майор Георги Качорин, командир на рота; старши лейтенант Николай Саръев, командир на взвод; и офицерските кандидати Иван Инджов – командир на отделение, Антон Петров – командир на отделение и Свилен Киров – мерач.

Всичките те са повишени в звание посмъртно и отличени с награден знак „За вярна служба под знамената“ I степен. Други 27 от българските бойци бяха тежко ранени, а базата – сериозно повредена.

