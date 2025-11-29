Днес се навършват 6 години от последното ѝ плаване

Мая Иванова. Снимка: Уйкипедия

Днес, на 29 ноември 2025 година отбелязваме точно 6 години от последното плаване на легендарната подводница "СЛАВА" до пристана и в гр Белослав., за да се превърне в уникален музей.

Нищо не е забравено! "СЛАВА", Командире!

Това пишат от Музей Подводница Слава в страницата си във Фейсбук.

„Слава“ е произведена в Съветския съюз по проект „633“ или НАТО-клас „Ромео“ през 1959 г. Носи името „Ленински комсомол“ до 1991 г., когато е преименувана.

В българските ВМС влиза на въоръжение през декември 1985 г. Първият ѝ командир под български флаг е капитан лейтенант Дарин Матеев. През 1989 г. „Слава“ е обявена за „подводна лодка първенец на ВМС“. През 1990-те години не се използва активно, поради привършване на ресурса на батерията, която бива сменена през 1998 г. След влизането на България в НАТО подводницата участва в множество съвместни учения, като през 2007 г. участва в учение за спасяване на екипаж на аварирала подводница, завършило успешно. Най-дългогодишният ѝ командир е кап. I ранг Камен Кукуров.

„Слава“ е дълга 76 м, широка – 7 м, има дълбочина на газене 6 м. Максималната дълбочина на потапяне е 300 м. Развива максимална скорост на повърхността 15,3 възела, а под вода – 13,2 възела. Силовата установка е от 2 дизелови и 2 електродвигателя, които задвижват 2 винта. Подводницата разполага с 6 торпедни апарата на носа и 2 на кърмата. Общо 54 души екипаж се грижат за управлението, поддържането на системите и въоръжението.

На официална церемония през ноември 2011 г. подводницата е извадена от състава на Военноморските сили и дарена на община Варна. На 29 ноември 2019 г. подводницата е пребазирана в пристанището в Белослав, в близост до Музея на стъклото, а от август 2020 г. е превърната в музей и е отворена за посещения.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!