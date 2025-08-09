Днес се открива ловния сезон за редица птици

снимка: Булфото

Забранено е използването на електрически звуковъзпроизвеждащи устройства, живи птици за примамка

Днес се открива ловният сезон за пъдпъдъци, гургулици, гривяк и горски бекас.

Забранено е използването на електрически звуковъзпроизвеждащи устройства, живи птици за примамка, ловни соколи и ловни хрътки. Над 2000 нови ловджии са издържали успешно изпитите за право на лов тази година, пише БНР. Близо 123 000 души са заверили ловните си билети.

