Кадър Фб

Днес се прощаваме с кукления актьор Георги Георгиев-Гец. Опелото ще е днес на Централните софийски гробища от 11:30 ч., съобщиха от Столичния куклен театър.

Както БТА писа, Георги Георгиев-Гец бе свързан с историята и творчеството на Столичния куклен театър.

Първият му спектакъл на сцената на театъра е на 24 април 1975 г., а представлението е „Вълшебните очила“ от Леда Милева. През дългогодишната си кариера той се превъплъщава в над 50 образа, припомня БТА.

Част от заглавията, в които участва, са в „Крали Марко“, „По Декамерон“, „Алената царица“, „Мечо Пух“, „Карнавал на животните“, „Индже войвода“, „Котаракът с чизми“, „Момче и вятър“, „Снежанка“, „Бурята“, „Трагедия за Макбет“.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!