Днес се сбогуваме с космонавта Александър Александров

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Сбогуваме се с българския космонавт Александър Александров, който почина на 10 юли на 74-годишна възраст.

Поклонението пред генерал-майор Александров ще бъде днес от 11 ч. в Централния военен клуб в София, предаде бТВ.

Александър Александров е вторият български космонавт. Той е роден на 1 декември 1951 г. в град Омуртаг. Още от малък проявява интерес към авиацията и по-късно завършва Висшето народно военно-въздушно училище „Георги Бенковски“, където се подготвя за военен летец.

През 1988 г. Александър Александров участва в космическата мисия „Союз ТМ-5“ по програмата „Шипка“. Заедно със съветски космонавти той лети до орбиталната станция „Мир“, където прекарва близо десет дни. По време на полета извършва множество научни експерименти в областта на медицината, биологията, физиката и космическите технологии. Резултатите от тези изследвания допринасят за развитието на българската и световната космическа наука.

Александров е носител на орден „Стара планина“.

Редактор "Екип на Петел",

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