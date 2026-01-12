Днес ще е неучебен ден за още две общини в Русенско

Снимка Пиксабей

Понеделник, 12 януари, ще бъде неучебен ден за всички училища в общините Русе, Иваново и Сливо поле заради усложнената зимна обстановка и екстремно ниските температури. Решението беше взето от съответните кметове след анализ на метеорологичната прогноза и консултации с Регионалното управление на образованието.

"Здравето и безопасността на нашите деца са абсолютен приоритет. Рисковете от измръзване, заледявания и опасни ледени висулки при придвижването до училищата са твърде големи, за да ги пренебрегнем," заяви кметът на Русе Пенчо Милков, цитиран от БТА.

Мярката обаче не важи за детските градини, които ще работят със стандартно работно време. Директорите гарантират почистени и опесъчени подходи, като родителите сами решават дали да пуснат децата си предвид метеорологичните условия.

Екстремен студ и снежна покривка от 22 сантиметра

Според данните на Националния институт по метеорология и хидрология, температурата на въздуха на места в областта може да спадне до минус 15 градуса в понеделник сутринта. За региона е в сила жълт код за студено време, след като в неделя беше обявен оранжев код за сняг, поледици и силен вятър.

Снежната покривка в района достига до 22 сантиметра, а придвижването при подобни условия крие значителни опасности, като най-уязвими са децата. Очаква се образуване на поледици и опасни ледени висулки по клони и покриви.

Всички пътища проходими, електрозахранването възстановено

Областният управител Драгомир Драганов съобщи, че към 18:30 часа на 11 януари на територията на област Русе няма населени места без електрозахранване. Преди това електрозахранването беше възстановено в Сливо поле и Ряхово, където имаше временни прекъсвания заради снеговалежа.

