Днес ще е облачно, но с температури до 9 градуса

Предимно облачно ще бъде днес, на места в низините и котловините – и мъгливо. След обяд от югозапад ще започнат валежи от дъжд, които ще продължат и през нощта срещу четвъртък. Вятърът ще бъде слаб, в много райони и ще стихва, а в Североизточна България и в районите близо до северните планински склонове ще духа умерен вятър от юг-югоизток.

Максималните температури ще бъдат между 4° и 9°, по-ниски – в районите с трайна мъгла. В София максималната температура ще е около 3°. Атмосферното налягане е близко до средното за месеца. През следващото денонощие ще се понижи значително, сочи прогнозата на НИМХ.



По Черноморието ще бъде предимно облачно, но без валежи. Ще духа умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 6°-8°. Температурата на морската вода е 5°-7°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще бъде предимно облачно. След обяд и привечер от югозапад ще започнат валежи от дъжд, над 2000 метра – от сняг. Ще духа силен и бурен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра – около 2°.

В четвъртък ще бъде облачно с валежи от дъжд, значителни – в Рило-Родопската област, на места в Източна България и Централния Предбалкан. В Дунавската равнина валежите ще бъдат слаби, там има условия за образуване на поледици. В планините над 1800 метра надморска височина ще превалява сняг. Ще духа до умерен югоизточен вятър. Минималните температури ще бъдат между минус 5° и 0°, по-високи – в източните и югозападните райони, а максималните – между 7° и 12°, по-ниски – в Северозападна България, където ще бъде мъгливо.

В петък валежите временно ще спират, но по-късно след обяд от югозапад отново ще завали дъжд и валежите бързо ще обхванат страната. Отново значителни ще бъдат количествата в Рило-Родопската област, предаде днес.бг.

