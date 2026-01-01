реклама

Днес ще има затруднения с преминаването през всички гранични пунктове с Гърция

01.01.2026 / 08:40 0

Снимка Булфото 

Поради стачни дейности и блокада от гръцките фермери ще има затруднения при преминаването на леки и тежкотоварни автомобили през всички гранични контролно-пропускателни пунктове и в двете посоки на границата с Гърция. Това съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция“ на сайта си. Информацията е към 06:00 ч. тази сутрин, допълва БТА.

На границите с Турция, Република Северна Македония и Сърбия трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове. Нормално е и движението на граничните преходи с Румъния. 

