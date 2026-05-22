Днес ще се проведе втората задължителна матура

Само след няколко часа близо 50 000 зрелостници се явяват и на втората задължителна матура. Тя е по профилиращ предмет.

Традиционно и тази година най-предпочитан е изпитът по английски език. На второ място е матурата по география и икономика.

Останалите предпочитани предмети са биология, математика, предприемачество и философия, предава Бтв.

На обратния полюс – най-малко зрелостници ще се явят на матурата по физика и астрономия.

Италианският език, изобразителното изкуство, информатиката и химията са също сред най-непредпочитаните предмети за втория задължителен изпит.

