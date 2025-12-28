Днес ще се състои срещата Зеленски - Тръмп

Снимка Президентство на Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски пристигна днес в Съединените щати, където се очаква да се срещне с американския президент Доналд Тръмп, предаде украинската новинарска агенция Укринформ.

Кореспондент на Укринформ съобщава, че двустранните разговори са насрочени за днес по обяд местно време и че ще се състоят в частната резиденция на Тръмп "Мар-а-лаго" в щата Флорида.

В преговорите, освен Доналд Тръмп, се очаква да участват още американският специален пратеник Стив Уиткоф и зетят и съветник на Тръмп Джаред Къшнър, допълва Бтв.

Очаква се Зеленски да обсъди с Тръмп въпроси, свързани с прекратяването на войната в Украйна, гаранциите за сигурност и икономическото сътрудничество.

Зеленски каза, че ще обсъди с Тръмп всички въпроси от мирния план на САЩ за Украйна от 20 точки, по които има разногласия.

